أسباب وقف إنتاج سيارات جيب رينجيد 2023 في أمريكا

سيارات جيب، أعلنت شركة جيب إيقاف إنتاج سيارات رينجيد الصغيرة التي تنتمي لفئات السيارات الدفع الرباعي بالتزامن مع انتهاء عام 2023، وذلك بعد تراجع مبيعات السيارات ورغبه الشركة فى التركيز على مواردها على قطاعات سيارات الدفع الرباعي في أمريكا الشمالية.

واستعرضت جيب مراحل مبيعات السيارة رينجيد الصغيرة في عام 2016 حيث تم بيع 106,606 وحدة، لكن ذلك انخفض منذ ذلك الحين إلى 27,549 وحدة فقط تم بيعها في عام 2022 وتجلى أداء مبيعات Renegade الكارثي في فشل العديد من الوكلاء في التخلص من مخزونهم من Renegade وعلى وجه التحديد، تمت الإشارة إلى ذلك من خلال العرض اليومي الضخم للسوق (MDS) للنموذج والذي يبلغ 753 يومًا.

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مواصفات سيارات رينجيد بمحرك توربيني

وزودت سيارة جيب رينيجيد 2024 بمحرك بقوة 177 حصانًا، مما يوفر عزم دوران مذهل يبلغ 210 رطل قدم بفضل محرك توربيني سعة 1.3 لتر مضمن 4، ويتم تعزيز أداء جيب الديناميكي من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي سلس بـ 9 سرعات، لقيادة سلسة الاستجابة، ومعدل تسارع من صفر إلى 60 في 8.9 ثانية فقط.

وبفضل قدرة سحب قوية تبلغ 2000 رطل وخلوص أرضي كبير يبلغ 8 بوصات، وتم تجهيز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم بشكل جميل للتعامل مع التضاريس الوعرة والتعامل مع احتياجات القطر الخاصة بك. مساحة الشحن، البالغة 50.8 قدمًا مكعبًا، تعني أن لديك مساحة كبيرة لجميع معداتك، مما يجعلها خيارًا عمليًا لكل من المهمات اليومية أو رحلات الأطفال أو الحيوانات الأليفة وجميع معداتهم أو عطلات نهاية الأسبوع.

السلامة والتكنولوجيا في جيب رينجيد 2024

وتعطي سيارة رينيجيد 2024 الأولوية للحماية على الطريق وتأتي سيارة الجيب هذه محملة بميزات متطورة تهدف إلى تعزيز سلامة السائق والركاب، بدءًا من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وحتى التحذير من الاصطدام وفرامل الطوارئ التلقائية. في الواقع، تقدم رينيجيد 2024 أكثر من 75 ميزة قياسية ومتوفرة تم دمجها بسلاسة في تصميم السيارة، مما يوفر طبقة إضافية من الأداء والأمان.

ويمكنك الحصول على ميزات الحماية من النقاط العمياء، والتحذير من الاصطدام الأمامي بأقصى سرعة مع الفرامل النشطة، وميزات المساعدة والتحذير في المسار LaneSense®، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، والميزات التي تضمن البقاء في حالة تأهب وفي المسار، وميزات ParkSense® للركن والخروج والمزيد، كل ذلك مغطاة بإطار فولاذي متطور عالي القوة، ومزودة بسبع وسائد هوائية لحمايتك أنت والركاب.

وحصلت سيارات جيب رينجيد على برنامج لتحسين أنظمة المحرك ونظام نقل الحركة حتى تتمكن سيارة Renegade الخاصة بك من التكيف مع 5 ظروف قيادة صعبة مختلفة: الثلج والرمل والطين ووضع الصخور والتحكم في نزول التل.

ويوفر التحكم والأداء القويان لسيارة Renegade تجربة مبهجة على الطرق الوعرة يمكنك الاعتماد عليها. بعد كل شيء، جيب هي مبدعة لسبب ما – لقد صنعت العلامة التجارية اسمها لضمان أن الوصول إلى وجهتك هو جزء من المتعة.