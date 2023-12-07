الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

سيارة ملاكي تصدم سوريًا أثناء عبوره الطريق في المنصورة، وفرار السائق

سيارة ملاكي تصدم
سيارة ملاكي تصدم سوريًا أثناء عبوره الطريق، فيتو

شهد الطريق الفرعي الواصل بين المنصورة وأويش الحجر،حادثًا مروريًا، حيث صدمت سيارة ملاكي  شخصا يحمل الجنسية السورية، وأصيب بكسور.

وتكثف مباحث مركز شرطة المنصورة بالتنسيق مع مباحث المرور، جهودها لضبط سائق السيارة والتحفظ عليها. 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود إشارة من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول "عمر.أ.ي"، 29 عاما، سوري الجنسية، ولا يحمل جواز سفر ومقيم قرية ميت خميس دائرة المركز، مصابا بالفخذ والركبة اليسرى ادعاء حادث طريق.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم أحمد العزي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤاله قرر أنه حال عبوره الطريق الفرعي (المنصورة- أويش الحجر) وأمام القرية محل إقامته، اصطدمت به سيارة مجهولة "فر قائدها هاربا عقب الحادث"، مما أدى إلى حدوث إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12602 إداري مركز المنصورة، والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات والبحث عن السيارة وقائدها المتورطين في الواقعة

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التحقيق اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية جهات التحقيق سيارة مجهولة سورى الجنسية رئيس المباحث حادث طريق

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