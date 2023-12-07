حبس المُتهم بقتل زوجته طعنا بالغربية على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية حبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه، فيما نٌسب إليه من قتله زوجته طعنا بمنطقة الشعبية بدائرة القسم، بسبب خلافات زوجية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت بلاغا بالعثور على سيدة تدعى روان عبد السلام جثة هامدة -22 عاما - داخل شقة الزوجية بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة تحت إشراف الرائد محمد عيد رئيس المباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ، ويدعى أحمد. ع.ع يبلغ من العمر 25 ويعمل صاحب محل مفروشات.

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وتبين من التحريات والمعاينة الأولية نشوب مشادة كلامية بين الزوج المتهم والمجني عليها لمعاتبة الأخيرة المتهم على تأخره باستمرار في محل عمله بعد انتهاء المواعيد، وغيرتها الزائدة على المتهم وشك المجني عليها في سلوك المتهم، ووجود علاقة نسائية في حياته.

وقال والد روان، المقتولة على يد زوجها بالغربية: عرفت أنها توفت واكتشفت أن زوجها هو اللي قتلها.. قتل نور حياتي وكل عمري، سلبني أعز ما أملك لما خد بنتي مني.

وتابع والد روان إنها متزوجة منذ عام ونصف العام، وإنه كانت بينهما قصة حب، حيث كانا مع بعضهما في الجامعة، بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، ونشأت بينهما قصة حب، وابنتي هي الوحيدة، مضيفا: كان بيحبها حب شديد، وأنا كنت معتبره زي ابني، ولكن فوجئت باللي حصل، وهزني جامد وكسرني وكسر قلبي.