الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ بني سويف ووزير الري يبحثان الموقف التنفيذي لتأهيل مخر سيل سنور

محافظ بني سويف ووزير
محافظ بني سويف ووزير الري،فيتو

 بحثا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور، وبحيرات التهدئة والترسيب وأعمال الحماية من مخاطر السيول.

 

 وكان محافظ بني سويف التقى وزير الموارد المائية، في مستهل زيارته لبني سويف، اليوم، والتي بدأها بتفقد مبنى ديوان عام مديرية الري، وذلك ضمن برنامج جولات الوزير  الميدانية للمحافظات، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الري.

 

وكان في استقبال الوزير والمحافظ كل من: وكيل الوزارة المهندس نصر بركات وعدد من قيادات المديرية ومديري الإدارات العامة "توسع بني سويف، وحماية النيل، والري، والتوجيه المائي" وغيرها من الإدارات والهيئات المركزية بالمديرية.

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 وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع الوزير عدد من الملفات الحيوية والهامة، شملت متابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور، وبحيرات التهدئة والترسيب وأعمال الحماية من مخاطر السيول، بجانب متابعة منظومة العمل بمديرية وأقسامها وإداراتها وهيكلها التنظيمي.

 

كما تم بحث واستعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالقطاع، في مجالات تأهيل المساقى وإنشاء وإحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية وتطوير ورفع كفاءة المغذيات، وتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة السدة الشتوية، وتنفيذ أنظمة الري الحديث وخطة العمل في مواجهة التعديات.

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