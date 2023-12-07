الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الآثار تنظم زيارات سياحية للوفود المشاركة في معرض إيديكس 2023

زيارة وفود مؤتمر
زيارة وفود مؤتمر ايديكس للاهرامات،فيتو

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار، زيارات سياحية للوفود المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة، والتي من بينها مناطق كل من أهرامات الجيزة وآثار سقارة وقلعة صلاح الدين الأيوبي. 

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الفعاليات والأحداث الدولية الهامة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري، وتعريف المشاركين في هذه الفعاليات بالمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

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وتضمنت زيارة وفود دول كل من البرازيل واليونان وقبرص وكينيا وروسيا وقطر وزيمبابوي لمنطقة أهرامات الجيزة زيارة الهرم الأكبر من الخارج ومنطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول، هذا بالإضافة إلى زيارة وفد دولة كينيا لمنطقة سقارة الأثرية حيث زاروا هرم سقارة. 

زيادة قلعة صلاح الدين الأيوبي

كما زار وفدا دولتا قبرص وكوريا الجنوبية قلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث قاموا بجولة زاروا خلالها عددا من المزارات الأثرية بالقلعة.

وأعربت الوفود المشاركة في هذه الزيارات السياحية عن انبهارهم بالأماكن الأثرية التي زاروها وبالحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 يُقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري، وتشارك فيه وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجناحين مزودين بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية بالإضافة إلى شاشات لعرض الأفلام الترويجية التي أنتجتها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري.

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EDEX 2023 الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المجلس الأعلي للأثار القاهرة والجيزة إيديكس 2023 صلاح الدين الايوبي قلعة صلاح الدين الأيوبى كوريا الجنوبية معرض إيديكس 2023 معرض ايديكس وزارة السياحة والآثار

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