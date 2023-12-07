الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

السياحة والآثار تنظم مسابقة لشركات السياحة الأمريكية

مسابقة وزارة السياحة
مسابقة وزارة السياحة والآثار،فيتو

نظمت هيئة تنشيط السياحة مسابقة سياحية كما أعلنت عن الفائز بها والذي حظي برحلة للسفر إلى مصر وزيارة عدد من المقاصد السياحية بها، وذلك خلال حفل الغذاء الرسمي الذي نظمته وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش مشاركتها في الدورة ال 51 للمؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكان (USTOA) بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي حضره ما يقرب من 1000 شركة سياحة أمريكية.

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مسابقة وزارة السياحة والآثار

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إلى أن هذه الرحلة السياحية تقدمها الهيئة للفائز بالتعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الأمريكي، لافتًا إلى قيام الفائزة بمسابقة العام الماضي خلال حفل الغذاء باستعراض تجربتها السياحية بمصر وما زارته من أماكن سياحية وأثرية واستمتاعها بما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات وتجارب سياحية متنوعة ومختلفة. 

كما استعرضت رئيس هيئة تنشيط السياحة أمام الحاضرين عدد من الصور التذكارية التي التقطتها خلال رحلتها بالمقاصد السياحية في مصر التي تضمنت زيارة مدن كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة والفيوم. 

المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكان

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عقد خلال المشاركة في المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من أمريكا والدول الأخرى، كما عقد لقاءات مع مسئولي عدد من شركات السياحة الأمريكية وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة وآليات زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الأمريكي. 

 

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