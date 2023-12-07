محافظ بني سويف يتفقد أنشطة وفعاليات مبادرة أنت الحياة بقرية بلفيا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من الفعاليات التي تم تنفيذها ضمن مبادرة "أنت الحياة" في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ضمن محاور المبادرة التي تستهدف، بجانب لتحسين جودة الحياة في القري والريف "بناء الإنسان المصري".

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لقرية بلفيا، لمتابعة فعاليات المبادرة، التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات والمؤسسات منها: الصحة، التضامن الاجتماعي، تعليم الكبار، الثقافة، مؤسسة مصر الخير، حيث رافق المحافظ في الزيارة: النائب محمد رجب عضو مجلس النواب، العقيد علاء حامد مدير مكتب المؤسسة ببني سويف، والدكتور محمد جبر المنسق العام لمبادرة حياة كريمة ببني سويف معاون المحافظ، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وأسامة وليم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، وأحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف،، ومحمد سيد سعد نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة، ومسؤولو مؤسسة مصر الخير بالمحافظة.

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وتفقد المحافظ حزمة من الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، بمدرسة بلفيا الابتدائية المشتركة، والتي تضمنت تفقد سير العمل بالقافلة الطبية المتنقلة، تضم عددًا من التخصصات، لتقديم خدمات الكشف وتوفير العلاج لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، فيما شارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنظيم فصول لعقد امتحانات فورية للدراسين وتسليم بعض شهادات محو الأمية، بجانب قيام مديرية التضامن بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لاستقبال عدد من السيدات الغارمات لدراسة حالاتهن ومساعدتهن وتقديم بعض الخدمات والدعم اللازم نظرًا لطروفهن المادية والإنسانية، بالإضافة إلى توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية وسلع من مؤسسة حياة كريمة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية، في حين نظم فرع ثقافة بني سويف، فعالية فنية وثقافية داخل سرادق كبير، تضمنت فقرات فنية شعبية وعروض مسرحية وقصائد زجل وشعر لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية.

وأشاد محافظ بني سويف بمجهودات مؤسسة "حياة كريمة" وتعاونها المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة أبناء بني سويف في مختلف المجالات، لافتا إلى أن المشروع الذي أطلقته القيادة السياسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" يعدد من المشروعات غير المسبوقة في التاريخ المصري المعاصر، حيث يستهدف إحداث تطوير شامل بالخدمات والمرافق الحيوية بجانب تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة، موجهًا الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر والدعم التام لأبناء بني سويف، وهو ما يعكس توجهات القيادة السياسية والدولة نحو الاهتمام بالمحافظة.