بني سويف الخامس محليا و301 عالميًا بالتصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن تحقيقها المركز الخامس محليًا والمرتبة 301 عالميًا في التصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء.

وكشف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تقدم الجامعة 70 مرتبة عالميا و4 مراتب محليا مقارنة بالعام الماضي، لتحقق المرتبة 301 عالميا والخامس محليًا وفق التصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التصنيف الإندونيسي يعد أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة ويعتمد على العديد من المعايير الأساسية أهمها الموقع والبنية التحتية والمساحات الخضراء والتعليم والبحث العلمي والطاقة وإدارة المياه.

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وأشار إلى أن التصنيف أكد أن الجامعة ساهمت في تقليل الآثار البيئية السلبية، وقدمت نظرة شاملة لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي، من خلال الالتزام بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، حيث حققت جامعة بني سويف مراكز متقدمة في معايير المياه والطاقة والمناخ والبنية التحتية والتلوث والتعليم والبحث العلمي في الاستدامة كما حققت المعيار الأعلى في المياه.

من جانبها أشارت الدكتورة سماء الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إلى أن التصنيف جسد دور الجامعة في العديد من محاور التنمية وفق استراتيجية تحول الجامعة إلى جامعات الجيل الرابع التي تركز على النظام البيئي وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية الأمر الذي يتماشى مع ورؤية مصر 2030.