العربية للطيران تطلق خط رحلات مباشر بين الشارقة ومطار سفنكس

أعلنت شركة "العربية للطيران"، اليوم الخميس عن إطلاق رحلات مباشر بين الشارقة ومطار سفنكس الدولي، وذلك بمعدل 5 رحلات أسبوعيًا أيام، السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، وذلك ابتداءً من 6 ديسمبر الجاري.

"العربية للطيران" تطلق خط رحلات مباشرة بين الشارقة ومطار سفنكس

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة، بعد مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار سوهاج الدولي.

وتشغل "العربية للطيران" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعًا في العالم. وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب من خلال توفير مساحة أكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضًا بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية.

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وفي سياق آخر استقبل مطار سفنكس الدولي ٥٠ طالبا من المعهد الأمنى للتنمية البشرية ومركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية وذلك لمحاكاة الواقع العملي والتدريب بالمطار.

واستقبل، مطار سفنكس الدولى أولى الرحلات الجوية لشركة "إيزي جيت" القادمة من العاصمة البريطانية لندن من مطار غاتويك وعلى متنها 148 راكبًا.

ويأتي ذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الجهود واستثمار إمكانات المقاصد السياحية المصرية لتنشيط وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرى، وفى إطار التنسيق الدائم والمشترك بين وزارتي الطيران المدنى والسياحة والآثار لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية.