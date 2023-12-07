محافظة الجيزة: غلق كلي أسفل كوبري 8 بطريق الواحات لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (۸) الكائن تحديدًا أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أسفل الكوبرى بطريق الواحات وذلك لمدة (يومين) وذلك من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۸ وحتى الساعة ٦ صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۹ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

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الإدارة العامة المرور الجيزة

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة المرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور أثناء أعمال رفع الكمر المشار إليه.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال.



كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.