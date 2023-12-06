النيابة تحقق في العثور على جثة بجوار مزلقان السكك الحديدية بميدان الجيزة
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة بجوار مزلقان شريط السكك الحديدية بميدان الجيزة.
ورجحت التحقيقات الأولية سقوط المتوفي من علو، وأمرت نيابة الجيزة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كما أمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات للتعرف على ملابسات الحادث.
العثور على جثة بجوار مزلقان شريط السكك الحديدية
وتكثف أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الأربعاء، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة بجوار مزلقان شريط السكك الحديدية بميدان الجيزة.
البداية، كانت بتلقي الشرطة بلاغا بالعثور على جثة أمام محطة القطار، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان لشاب ويرجح سقوطه من علو وجارِ تكثيف التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.
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