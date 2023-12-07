الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

ممشى كورنيش بني سويف يستقبل 58 سائحًا متعددي الجنسيات

الفوج السياحي، فيتو
الفوج السياحي، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، الخميس، عن استقبال ممشى كورنيش النيل فوج سياحي قوامه 58  سائحًا متعددي الجنسيات،  على متن باخرة أثناء رحلتها بين القاهرة وأسوان، وكان في استقبال الفوج كل من: رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

 

وتنفيذا لتكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجًا سياحيًا، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

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وأعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال فصل الشتاء ببني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان. 
 

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