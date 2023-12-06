جامعة الفيوم تطلق حملة طرق الأبواب لتوعية الطلاب بدورهم في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الصيدلة نظمت اليوم الأربعاء، "حملة طرق الأبواب" لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتهدف الحملة أيضا إلى توعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًّا وقوميًّا، والشباب عليهم دور هام في صياغة مستقبل الوطن يجب تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصة في هذا التوقيت، نظرًا لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة، مؤكدًا أهمية المشاركة بأعداد كبيرة في اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية للوطن.

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ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن الحملة استهدفت تفعيل دور الطلاب وترسيخ مفهوم المشاركة لديهم، وإعدادهم لتحمل المسئولية، وحثهم على ممارسة الأنشطة التي من خلالها يمكنهم التعبير عن آرائهم في تشكيل القرارات التي تؤثر على مستقبل الوطن.

اليوم العالمي للتربة

يذكر ان كلية الزراعة بجامعة الفيوم، نظمت احتفالا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتربة بعنوان (التغير المناخي وتأثيره على جودة التربة).

أهمية التربة

أكد الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، ن التربة هي المورد الأساسي الجزء الحيوي من البيئة الطبيعية والتي تنتج معظم الغذاء العالمي كما أنها توفر المساحة المعيشية للبشر وتوفر الخدمات المهمة من أجل إمداد المياه وتنظيم المناخ وحماية التنوع الحيوي، ولكن التربة تتعرض لضغوطات مستمرة بسبب التزايد في عدد السكان وتنامي الطلب على الغذاء.

وأوضح أن منظمة الفاو قررت أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للتربة هو 5 ديسمبر من كل عام بهدف الوعي بأهمية الحفاظ على النظم البيئية، ورفاهية الإنسان ومواجهة التحديات المتزايدة في إدارة التربة ووقف تملح وزيادة إنتاجيتها والتعريف بأهمية التربة وتشجيع المجتمعات على تحسين سلامتها وحماية التنوع البيولوجي لها.

ولفت إلى أنه تأسيس الشراكة العالمية من أجل التربة كآلية لتطوير شراكة تبادلية قوية والتعاون الجهود بين أصحاب المصلحة من مستخدمي الأراضي وصناع السياسات، وذلك من أجل تطوير الحوكمة وتشجيع الإدارة المستدامة للتربة، وتقوم باعتماد تنفيذ المشروعات الدولية التي تعني بالمحافظة على الأراضي ودراسة مشاكلها وكيفية التغلب عليها، وكذلك إنشاء قواعد بيانات عالمية للتربة.

مفهوم تدهور الأرض

وأضاف أن تدهور الأراضي هو انخفاض القدرة الإنتاجية للأراضي بسبب الملوحة والقلوية والزحف العمراني والرعي الجائر وارتفاع مستوى الماء والتعرية بالماء أو الرياح ورسم خرائط التربة إلكترونيا، وهو عبارة عن رسم خرائط التربة بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية.

مشيرا إلى أن التربة تأتي أهميتها من كوننا نعيش عليها ومنها، ولذلك حرصت الهيئات العالمية والمنظمات الدولية على تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالتربة، لتسليط الضوء على دورها ومكانتها الحيوية بالنسبة لجميع البشر، وكذلك للاهتمام بدراسة المشكلات المختلفة التي تتعرض لها نتيجة تطور النشاط البشري، والعمل على معالجتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

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