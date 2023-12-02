السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

البدائل التي تعتمد عليها شركات الطيران لتخفيض تكاليف رحلاتها

شركات الطيران، فيتو
شركات الطيران، فيتو

تلجأ بعض شركات الطيران حول العالم إلى تقليص تكاليف رحلاتها بما يساهم في تقليل الإنفاق وفي نفس الوقت زيادة أرباح الشركة، وقد تتمثل تلك التكاليف في الخدمات المقدمة للمسافر أو السعة المقعدية للطائرة، بطرق تختلف من شركة طيران إلى أخرى وحسب الوجهة.

 البدائل التي تعتمد عليها شركات الطيران لتخفيض تكاليف رحلاتها

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض أبرز الطرق التي تلجأ إليها شركات الطيران لخفض تكاليف رحلاتها كنوع من تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح:

 

باطن الطائرة

تسعى شركات الطيران إلى زيادة أرباحها على الرحلات الجوية من خلال استغلال كل ما هو متاح ويضيف قيمة مادية للشركة حيث تلجأ شركات الطيران إلى شحن باطن الطائرة بالحقائب بما يحقق مكاسب مالية كبيرة للشركة نظرًا لارتفاع قيمة الشحن وبما يحقق أرباحًا إضافية للشركة إلى جانب المسافرين، وخاصة في الرحلات الجوية التي تعاني من قلة الركاب، فتعوض الشركة ذلك بشحن باطن الطائرة بالبضائع.

Advertisements


الوجبات

قد يلاحظ الراكب خلال السفر على متن أكثر من شركة طيران مدى الاختلاف في الوجبات الغذائية المقدمة للراكب والتي تختلف من وجهة إلى أخرى ومن الرحلات الدولية والداخلية حيث إنه وفقًا لبعض الأبحاث التى أجريت على تلك الظاهرة تلجأ شركات الطيران إلى تقديم وجبات للمسافر الأقل تكلفة لتقليص تكاليف رحلاتها كنوع من تقليل الإنفاق وزيادة الأرباح، وهو التوجه السائد لمعظم شركات الطيران في الوقت الراهن دون شعور المسافر بذلك.

 

زيادة المقاعد

تدرس حاليًا معظم شركات الطيران تحديث أسطول الطائرات الخاصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وعلى نفس الصعيد تحقيق غاياتها من خلال تلك الطائرات الجديدة ذات السعة المقعدية الكبيرة والتصميمات الحديثة الاقل استهلاك للوقود، والتي تساهم بشكل واضح في في تقليل الانفاق وزيادة الأرباح من خلال استهلاك أقل من الوقود إلى جانب زيادة في السعة المقعدية، وبالتالي يساهم في تعظيم الإيرادات وتقليل الخسائر التي تعاني منها الخطوط الجوية.

الإجراءات المتبعة حال تخلف حقيبة السفر في المطار

طيران الاحتلال يشن حزامًا ناريًا على جنوب قطاع غزة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شركات الطيران الرحلات الجوية الطائرات الخاصة الوجبات الغذائية شركة طيران الطائرات الجديدة الرحلات الدولية

مواد متعلقة

إحباط 33 محاولة تهريب بجمارك مطار القاهرة

مصر للطيران تنقل بعثة النادي الأهلي إلى دار السلام على طائرة خاصة

نائب وزير السياحة والآثار تعقد اجتماعًا مع ممثلي شركة الطيران الكويتية

الأكثر قراءة

محامي كروان مشاكل: موكلي غير متزن عقليًا وهناك أشخاص يستغلونه للشهرة

لإصابة أكثر من مليار، جمال شعبان يكشف طرق تخفيض ضغط الدم المرتفع بالغذاء

الرسوم الجديدة لعقد القران بمسجدي سارية الجبل والأمير محمد على

الأهلي يدرس السفر مباشرة من السعودية إلى الإمارات، اعرف التفاصيل

حقيقة خلاف كولر مع أكرم توفيق قبل رحلة تنزانيا

السكك الحديدية تواصل حملات توعية المواطنين بخطورة السلوكيات الخاطئة (فيديو)

انقسامات فى مجلس الزمالك بسبب القيد، اعرف التفاصيل

تزايد أعداد المتوافدين على السفارة المصرية في قطر للتصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أعراض ومخاطر تناول السمك الفيليه المسمم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم

تفسير حلم البستان في المنام وعلاقته بالخير الوفير والانتقال إلى منزل جديد

لم يرد به نص، دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية