الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

خلال ساعات، الحكم على المتهم بإنهاء حياة والده حرقا في الغربية

الحكم على المتهم
الحكم على المتهم بإنهاء حياة والده حرقا في الغربية

تصدر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حكمها بمحاكمة المتهم بإنهاء حياة والدة حرقا بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا، بسبب خلاف بينهما على إدارة كشك.

كان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، قرر إحالة المتهم الشاب حمدي سامح “32 سنة” المتهم بإنهاء حياة والده إلى المحكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكشف أمر إحالة المتهم بقتل والده بطنطا، أن المتهم عقد العزم والنية على قتله حتى يستولى على الكشك، وأعد لهذا الغرض أداة معجلة للاشتعال -زجاجة جازولين- وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجود والده فيه، وما أن ظفر به حتى أضرم النيران فيه، بعد أن سكب عليه البنزين قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

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المحامي العام الاول قرية ميت حبيش مع سبق الإصرار محكمة جنايات طنطا محكمة جنايات محافظة الغربية

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