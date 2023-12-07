الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات فى القاهرة

سقوط عاطلين بحوزتهما،فيتو
سقوط عاطلين بحوزتهما،فيتو

 ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عنصر إجرامى بحوزته كيلو وربع هيروين وسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المرج.


تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم  وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - سلاح أبيض "سنجة")  وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سقوط عاطلين بحوزتهما حشيش وأستروكس بالمعصرة ودار السلام.

كما سقط فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة عاطلين بحوزتهما حشيش وأستروكس بالمعصرة ودار السلام.

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 تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة").

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام  وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام– كمية لمخدر الحشيش– 2 سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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