الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الري: حصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم، فيتو

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حاليًا، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.

 أخطار السيول

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تضم عدد 82 سد  و300 بحيرة، وحواجز بأطوال إجمالية 63 كيلومتر، و42 قناة صناعية بأطوال إجمالية 87 كيلو متر وبعرض قاع من 2 إلى 50 متر و770  خزان أرضى.

Advertisements

وفى محافظات الوجه القبلى ( اسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - القاهرة ) تضم 101 سد، و63 بحيرة صناعية، و70 جسر حماية وحواجز ترابية، و7 حواجز توجيه، و3 قنوات صناعية، و3 أحواض تهدئة.

txt

الري: الانتهاء من تنفيذ 61% من مسار نقل مياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام

txt

الري: تأهيل قناطر وهويس أدفينا بنسبة 55%

كما تم إستعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول تم إعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسى الوزارة، حيث وجه سويلم بإستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الافقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات.

و وجه «سويلم» خلال الإجتماع بقيام مصلحة الري بحصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد (الجهات القائمة بالتعدي والمحافظة ونوع التعدي وموقع التعدي والمخاطر المتوقعة والإجراءات التي تمت بهذا الشأن ) وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات.

كما وجه بقيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الرى وجميع الأجهزة المختصة، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء علي خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقًا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دوريًا طبقا للتغيرات المناخية، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.

كما وجه «سويلم» قطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة المؤشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

ولفت «سويلم» إلى أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات.

كما أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب إتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، وكمية المياه التي تم حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدي الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أخطار السيول منشآت الحماية من أخطار السيول البحر الأحمر مطروح معهد الموارد المائية

الأكثر قراءة

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

خبير اقتصادي يكشف عن حل جوهري لأزمة الدولار في الأسواق خلال 2024

تعرف على أسعار تذاكر حفل روبي في السعودية

4 إجراءات عاجلة من الكهرباء لعدم انقطاع التيار أثناء الانتخابات الرئاسية

أحمد عبد القادر ينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلي

تصريح صادم من عبير صبري عن غزة..فماذ قالت؟

إقبال كبير على العربة التمساح داخل الجناح المصري في معرض إيديكس 2023

الخطيب يتدخل لحل أزمة الشحات والشيبي

Advertisements

منوعات

المزيد

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 7-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

2000 حالة إصابة يوميًا، كوفيد-19 يغزو التشيك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام في هوليوود (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية