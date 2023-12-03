الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الري: تأهيل قناطر وهويس أدفينا بنسبة 55%

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم،فيتو

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من  إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر ادفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد.

وصرح الدكتور سويلم أنه تم أدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى وذلك لمتابعة حالة القنطرة وإتخاذ أى قرارات بشأنها، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء "المرحلة الأولى" من الصيانات الدورية اللازمة لعدد (٣٠) بوابة علوية من بوابات القنطرة وكذا معالجة فواصل كوبرى القنطرة.

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تأهيل قناطر ادفينا

وعقب ذلك تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة "المرحلة الثانية"، والتى تتضمن الأعمال صيانة عدد (١٦) بوابة علوية بالقنطرة، وعدد (٢) ونش موازنات، وصيانة ماكينات الديزل، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة، وقد تم حتى تاريخه نهو الأعمال بنسبة تنفيذ ٥٥%، حيث تم الإنتهاء من أعمال صيانة عدد (١٢) بوابة علوية وجاري صيانة عدد (٢) بوابة علوية، مع الإستمرار في باقى الأعمال.

تأهيل هويس ادفينا 

ومن المقرر البدء قريبًا في "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا، حيث تم البدء فى عملية دراسة إستشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ولمدة خمسة شهور، على أن يعقب ذلك طرح عمليه إستكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناءًا علي مخرجات الدراسة الإستشارية خلال شهر مايو ٢٠٢٤.

الجدير بالذكر أن قناطرادفينا تضم عدد (٤٦) فتحة بعرض (٨) متر/ فتحة، ويعلوها طريق بعرض (٩) متر، وملحق بالقنطرة  هويس من الدرجة الثانية بعرض (١٢) متر وطول (٨٠) متر.

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تأهيل قناطر ادفينا وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم قطاع الخزانات والقناطر الكبرى

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