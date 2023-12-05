الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الري: الانتهاء من تنفيذ 61% من مسار نقل مياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم،فيتو

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة والذي يمثل أحد المشروعات الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 61%.

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مواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد 

وصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

أوضح أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه فى إنتاج الغذاء.

مجتمعات زراعية جديدة متكاملة

كما تعد هذه المشروعات نموذجًا لمشروعات التنمية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام يتكون من عدد 16 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 152 كم ومسار مواسير بطول 22 كم )  .

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