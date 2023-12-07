الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

كلية علوم المنصورة الجديدة تنظم زيارة للمركز القومي للبحوث

كلية علوم المنصورة
كلية علوم المنصورة الجديدة، فيتو

نظمت كلية علوم المنصورة الجديدة زيارة علمية  للمركز القومي للبحوث.

وذلك تحت رعاية  الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة ورياده الأستاذ الدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم - نظمت كلية العلوم جامعة المنصورة الجدية  زيارة علمية تدريبية لطلاب المستوى الثالث ببرنامج الكيمياء الصناعية،  لمعامل مهعد بحوث النسيج كيمياء بالمركز القومي للبحوث في أطار توسيع التطبيق العملي لمادة كيمياء النسيج والأصباغ بالجامعة.

 يأتي هذا التدريب في اطار حرص جامعة المنصورة الجديدة علي توفير الفرص المميزة لطلابها لللأطلاع والتدريب علي أحدث الأجهزه والتقنيات البحثية التطبيقية من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الثنائية التي ابرمتها جامعة المنصورة الجديدة مع العديد من الهيئات البحثية والتعليمية داخل وخارج مصر.
 

ويعد المركز القومي للبحوث والذى تم أنشائة في عام 1966, من أهم وأكبر المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط من حيث عدد الباحثين والأنتاج العلمي في الشرق الأوسط.

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و يعد معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج من أنشط الوحدات البحثية داخل المركز القومي للبحوث لأرتباطها الفعلي بسوق العمل في مجال كيمياء و تكنولوجيا المنسوجات والملابس التقنية. ويحتوى المعهد علي ثلاث مراكز تميز والتي تضم أحدث أجهزة القياسات ذات المواصفات العالمية وكذلك علي صالات تجارب نصف صناعية لمساعده البحاث وطلاب الدراسات العليا وطلاب الجامعات لتطبيق أفكارهم البحثية علي مستوى نصف صناعي وأنتاج نماذج أولية من منتجاتهم المبتكرة تمهيدا لنقلها الي مرحلة التطبيق الكامل في الصناعة.  

و قد تعرف الطلاب أثناء الزيارة علي المراحل المختلفة المستخدمة في صناعة الغزول القطنية وكذلك التقنيات المختلفة المستخدمة في تحويلها الي منسوجات وكذلك المعااجات الكيميائية الرطبة علي الأقمشة. كما قام الطلاب بأجراء تجربية عملية لأنتاج الياف نانومترية بأستخدام جهاز الأليكتروسبيننج والتي تعد من الألياف التقنية ذات الأستخدامات النوعية عالية العائد الأقتصادى مثل الأستخدامات الطبية ( ضمادات الجروح والأجهزة الطبية التعويضية - دعامات القلب والمثانة وبدائل ديسكات العمود الفقرى) وأغشية تحيلة المياه وتنقيتها والبطاريات الكهربائية. 
و قد رافق الطلاب في الزيارة د. عبدالرحمن عبدالجواد مدرس المادة والسيد عبدالله ابراهيم – القائم علي تدريس الاجزاء العملية في الجامعه.

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