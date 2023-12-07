الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة الوادي الجديد تواصل فاعليات برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج (صور)

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد تواصل فاعليات برنامج "مودة"، فيتو

استكملت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، فاعليات البرنامج التدريبي “مودة”، ضمن المشروع القومي الرئاسي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية؛ والمتضمن سلسلة من الندوات التوعوية؛ لدعم الشباب المقبل على الزواج؛ بالمعارف، والمهارات، والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة إن الندوة  شارك فيها  أحمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية، مثمنا جهود وزارة التضامن الإجتماعى، وتعاونها المثمر مع إدارة الجامعة بكافة الكليات، لتنظيم  سلسلة من الندوات التوعوية، الهادفة إلى زيادة درجة الوعي لدى الشباب بالأسس التي تقوم عليها الأسرة.

كما وجه الشكر لعمداء الكليات ووكلائها وإلى أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى البرنامج التدريبي “مودة” داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من المحاور التي يتضمنها البرنامج والتى سيكون لها دور فاعل فى تشكيل مستقبلهم.

Advertisements

 

ومن جانبه أكد أحمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية، أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي تأتي في إطار رفع الوعي بقضايا الأسرة المصرية والحد من ارتفاع حالات الطلاق وتنظيم سلسلة من الندوات، والدورات التدريبية، وحملات التوعية، تحت مظلة البرنامج القومي “مودة” والمستمر هذه الفترة في رحاب الجامعات المصرية.

يذكر أن المبادرة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب وبحضور الدكتور محمد عبد السلام  وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة وبحضور السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية الآداب.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المشروع القومي الرئاسي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة جامعة الوادي الجديد الشباب المقبل على الزواج تاهيل المقبلين علي الزواج

مواد متعلقة

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يجتمع برؤساء كنترولات امتحانات النقل (صور)

ختام فعاليات نشاط التدريب الميداني لقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد

بسعر 27 جنيها للكيلو طرح 60 طن سكر بمراكز الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية ونادي الهجن

تكليفات مشددة خلال استعداد صحة الوادي الجديد للإنتخابات الرئاسية المقبلة

ياسر كمال الدين رئيسًا للوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

عرض سعودي ضخم لضم محمد الشناوي، ورد فعل سريع من الحارس

ليفربول يعلن إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بعد 66 دقيقة في الدوري الإنجليزي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

157 ألف عملية تداول بنهاية حركة تعاملات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء

تعرف على عقوبة إخفاء أوراق الانتخابات الرئاسية

رئيس حملة السيسي: الريس "ناجح ناجح" دعاية سلبية لا نحبها (فيديو)

قسم التعبئة في الجيش الاسرائيلي يرفع حظر سفر الجنود

Advertisements

منوعات

المزيد

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

المزيد

خدمات

المزيد

المتر يصل إلى 186 ألف جنيه، مزاد علني لمحال تجارية بـ 4 أحياء بالعبور الجديدة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات