جامعة الوادي الجديد تواصل فاعليات برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج (صور)

استكملت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، فاعليات البرنامج التدريبي “مودة”، ضمن المشروع القومي الرئاسي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية؛ والمتضمن سلسلة من الندوات التوعوية؛ لدعم الشباب المقبل على الزواج؛ بالمعارف، والمهارات، والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة إن الندوة شارك فيها أحمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية، مثمنا جهود وزارة التضامن الإجتماعى، وتعاونها المثمر مع إدارة الجامعة بكافة الكليات، لتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية، الهادفة إلى زيادة درجة الوعي لدى الشباب بالأسس التي تقوم عليها الأسرة.

كما وجه الشكر لعمداء الكليات ووكلائها وإلى أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى البرنامج التدريبي “مودة” داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من المحاور التي يتضمنها البرنامج والتى سيكون لها دور فاعل فى تشكيل مستقبلهم.

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ومن جانبه أكد أحمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية، أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي تأتي في إطار رفع الوعي بقضايا الأسرة المصرية والحد من ارتفاع حالات الطلاق وتنظيم سلسلة من الندوات، والدورات التدريبية، وحملات التوعية، تحت مظلة البرنامج القومي “مودة” والمستمر هذه الفترة في رحاب الجامعات المصرية.

يذكر أن المبادرة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب وبحضور الدكتور محمد عبد السلام وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة وبحضور السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية الآداب.