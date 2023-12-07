الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض حدة الشبورة المائية وتساقط الأمطار غدا على السواحل الشمالية (فيديو)

تساقط الأمطار، فيتو
تساقط الأمطار، فيتو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حدة الشبورة المائية قلت اليوم عن أمس وينقل تدريجيا الأيام القادمة، ورغم شدتها الفترة الماضية إلا أنها كانت تختفي مع سطوع أشعة الشمس.

وأضافت، فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن درجات الحرارة تبدأ تنخفض تدريجيا حيث سجلت درجات حرارة الطقس العظمى اليوم 22 درجة، وهي تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية، وفى الليل تصبح درجات الحرارة 13 درجة، وذلك على معظم أنحاء البلاد.

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وتابعت، أنه بدءا من غد الجمعة تتأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يزيد من كون السحب وزيادة فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية خاصة الإسكندرية ومطروح ولكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية غدا، حيث يسود طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، ومن المنتظر أن تسجل درجات  الحرارة في محافظة الإسماعيلية 25 درجة نهارا، و12 درجة ليلا.  

الشبورة المائية

وتكون هناك شبورة مائية في الصباح حتى السادسة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا. 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية، حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء
مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.
الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

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شبورة كثيفة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

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الأرصاد الجوية تكشف عن اضطرابات في حالة الطقس والحرارة تصل لـ 13 درجة على القاهرة

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