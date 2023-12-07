الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

الكرة الطائرة، مواجهة قوية بين مصر ونيجيريا في نهائي بطولة أفريقيا للناشئات

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة ناشئات، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات تحت 17 عاما بقيادة إسلام طايع المدير الفني، مواجهة قوية اليوم أمام منتخب نيجيريا في نهائي منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيجيريا في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان قد نجح منتخب مصر في حسم تأهله للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة عقب الفوز على نيجيريا في المباراة الأولى بنتيجة 3/0 ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2.

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نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية

ووفقًا لنظام البطولة، فيتأهل صاحب المركز الأول للمباراة النهائية مباشرة، فيما تقام مباراة فاصلة بين صاحبي المركزين الثاني والثالث لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية، وهي التي أسفرت عن تأهل منتخب نيجيريا.

وفاز منتخب نيجيريا للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا على نظيره المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 في المباراة الفاصلة لحسم المتأهل إلى نهائي بطولة أمام أفريقيا المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

26/24
22/25
26/24
25/19

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا ومحمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

وتضم قائمة مصر لـ الكرة الطائرة في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

منتخب الكرة الطائرة يتأهل لأولمبياد باريس

وعلى جانب آخر، تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بقيادة المدير الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي، لأولمبياد باريس 2024، وذلك من خلال مشاركته في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي أقيمت مؤخرا في اليابان.

ونجح المنتخب الوطني في حسم تذكرة التأهل كأفضل ترتيب لمنتخبات القارة السمراء في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي، متفوقا على المنتخب التونسي المنافس المباشر للفراعنة.

وخاض منتخب مصر 7 مباريات في التصفيات الأولمبية، خسر في 5 مواجهات أمام أمريكا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وفنلندا، وحقق الفوز في مواجهتين أمام أصحاب الأرض المنتخب الياباني ومنتخب تونس.

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