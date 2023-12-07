الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مرشح للرئاسة الأمريكية يعد بإرسال قوات إلى غزة لتحرير رهائن بلاده

قوات أمريكية، فيتو
قوات أمريكية، فيتو

أعلن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي والمرشح لكرسي الرئاسة، كريس كريستي، أنه مستعداد لإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة لتحرير الرهائن الأمريكيين.

 تحرير الرهائن

وأجاب كريستي، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول تحرير الرهائن: "سأرسل الجيش الأمريكي إلى هناك لإعادة مواطنينا إلى البلاد".

ومن المزمع أن تقام المناظرة التمهيدية الرابعة للحزب الجمهوري اليوم الخميس في مدينة توسكالوسا التابعة لولاية ألاباما.

الحزب الجمهوري

ومن بين المشاركين رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

Advertisements

الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة

وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر من عام 2024.

وعلى الجانب الأخر قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الأربعاء إن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "رويترز": "لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية. لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية".

استراتيجية طويلة المدى

وتابع: "سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية".

 

قتلى في إطلاق نار داخل جامعة نيفادا بلاس فيجاس الأمريكية

الخارجية الامريكية تحسم الجدل بشأن إقامة منطقة عازلة داخل أراضي قطاع غزة

  ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الأمريكي الرهائن كريس كريستي

مواد متعلقة

أقوى أداة لوقف حرب غزة، ما هي المادة 99 التي أرعبت إسرائيل؟ وحالات استخدمت فيها

واشنطن تبحث مع إسرائيل الجدول الزمني للعمليات العسكرية في غزة

إسبانيا تصفع إسرائيل وتدعم جوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة

خبير يتحدث عن مدى نجاح إسرائيل في غمر أنفاق غزة بالمياه ويكشف الأضرار وإمكانية وقوع زلزال

مجموعة السبع تدعو إلى هدنات إنسانية جديدة في غزة وتعلن دعمها قيام دولة فلسطينية

خبير إستراتيجى يكشف سر إصرار إسرائيل على الخيار العسكري في قطاع غزة

الأكثر قراءة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

لا واسطة، معايير السيسي في اختيار طلبة الكليات العسكرية والشرطة ووظائف التعليم والنقل

التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

إيران تحذر إسرائيل من أيام مقبلة رهيبة جدا

7 صور ترصد حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية

أخبار مصر: حملة السيسي تزف بشرى للمصريين، قصة طرح سكر فكة بـ 3 جنيهات، حكاية المادة 99 التي أرعبت إسرائيل، تشفير محادثات فيسبوك

روسيا تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 17 سنة، وتحصل على درجة الدكتوراه

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 8-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس7-12-2023

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية