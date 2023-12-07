مرشح للرئاسة الأمريكية يعد بإرسال قوات إلى غزة لتحرير رهائن بلاده

أعلن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي والمرشح لكرسي الرئاسة، كريس كريستي، أنه مستعداد لإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة لتحرير الرهائن الأمريكيين.

تحرير الرهائن

وأجاب كريستي، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول تحرير الرهائن: "سأرسل الجيش الأمريكي إلى هناك لإعادة مواطنينا إلى البلاد".

ومن المزمع أن تقام المناظرة التمهيدية الرابعة للحزب الجمهوري اليوم الخميس في مدينة توسكالوسا التابعة لولاية ألاباما.

الحزب الجمهوري

ومن بين المشاركين رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

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الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة

وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر من عام 2024.

وعلى الجانب الأخر قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الأربعاء إن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "رويترز": "لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية. لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية".

استراتيجية طويلة المدى

وتابع: "سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية".