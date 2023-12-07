الشحن الجوي يواصل تحقيق معدلات نمو رغم التحديات الاقتصادية

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أكتوبر 2023، والتي تُظهر استمرار ارتفاع معدلات الطلب على الشحن الجوي على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي. وارتفع الطلب العالمي، المقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 3.8% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022، بينما شهدت العمليات الدولية تراجعًا طفيفًا بنسبة 3.5%.

وازدادت السعة، التي تُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 13.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022 (+11.1% بالنسبة للعمليات الدولية)، وترتبط هذه الزيادة إلى حد كبير بارتفاع سعة الحمولة في بدن الطائرات، فعلى سبيل المثال، شهدت سعة بدن الطائرات الدولية ارتفاعًا بنسبة 30.5% على أساس سنوي في أسواق المسافرين.

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وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر في البيئة التشغيلية:

وسجلت الأنشطة التجارية انخفاضًا في شهر أكتوبر، حيث حافظ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لطلبات الإنتاج والتصدير لدى الاقتصادات الكبرى (باستثناء الولايات المتحدة) على مستوياته دون عتبة الخمسين نقطة، مما يشير إلى التحديات الاقتصادية المقبلة.

وواصل التضخم في الاقتصادات الكبرى تراجعه عن ذروته ضمن مؤشر الأسعار الاستهلاكية، ليصل إلى 3% و4% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوالي خلال أكتوبر. ومع ذلك، أظهر مؤشر الأسعار الاستهلاكية الصيني انكماشًا للمرة الثانية هذا العام، مما زاد من مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي.

وأوقفت التجارة العالمية مسارها المتراجع لتسجل استقرارًا في سبتمبر، وعلى الرغم من أنها ما زالت أقل من ذروتها في عام 2022، تزيد نسبة النشاط الدولي للتجارة العالمية بنسبة 5% عن مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19.

وواصلت عائدات الشحن في أكتوبر الارتفاع الذي بدأته في سبتمبر بعد انخفاض استمر 7 أشهر متتالية، مع مكاسب بنسبة 2.6% على أساس شهري، لتبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “ارتفع الطلب على الشحن الجوي بواقع 3.8% في أكتوبر، مسجلًا نموًا على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، مما يضع قطاع الشحن الجوي على المسار الصحيح حتى نهاية عام 2023، ويعزز موقعه مقارنة ببداية العام، ويسعدنا ارتفاع مستويات الطلب والعوائد، إلى جانب الارتفاع الطفيف في حركة التجارة، وعلى الرغم من التفاؤل الحالي، يجب توخي الحذر لا سيما في ظل بقاء الطلب أقل بنسبة 2.4% من مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19، إلى جانب عدم الوضوح في مسار الاقتصاد العالمي”.

ومع ذلك يساعد استمرار النمو القوي حتى نهاية العام القطاع على إدارة التحديات التي قد يواجهها الاقتصاد العالمي في عام 2024.