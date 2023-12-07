الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

 كشف البنك المركزي المصري، عن حجم الزيادة في صافي الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر نوفمبر 2023.

وقال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 35.173 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2023.

 

تجديد دولة الإمارات وديعة بقيمة مليار دولار

 وكان البنك المركزي المصري، كشف في بيانات حديثة له حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن تجديد دولة الإمارات وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026 بدلًا من يوليو الماضي.

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وكانت مصر تلقت دعمًا قويًا من دول الخليج العربي خلال العقد الأخير، في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي، واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات البترولية.

البنك المركزي المصري، فيتو

وأوضح تقرير "المركزي" أن الودائع قصيرة الأجل ارتفعت من 14.9 مليار دولار في مارس الماضي إلى 15.4 مليار دولار حتى نهاية يونيو القادم، فيما لم يوضح تفاصيل تتعلق بأسماء الدول المودعة.

 

لكن البنك المركزي أورد في تقارير سابقة له أن الودائع قصيرة الأجل تتوزع بين 5 مليارات دولار للإمارات و5 مليارات دولار للسعودية و4 مليارات دولار لقطر و900 مليون دولار لليبيا.

 

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار. 

 

وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

 

وخفّضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.

الإمارات تجدد وديعة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026

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وكانت مصر قد عملت مؤخرًا على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة. 

 

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