بعد تنمرها على فتاة من غزة، النشطاء يهاجمون سحر الجعارة ويطالبونها بالاعتذار

سحر الجعارة، تصدر اسم الإعلامية سحر الجعارة تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وأكس، تويتر سابقًا"، وذلك بسبب تنمرها على فتاة فلسطينية من غزة، اشتكت مع عدم وجود واحدة من احتياجاتها الشخصية للنظافة.

سحر الجعارة تتنمر على فتاة من غزة

سحر الجعارة تتنمر على فتاة فلسطينية من غزة، فيتو



تصدرت سحر الجعارة، بعد ردها على الفتاة الفلسطينية من غزة، التي نشرت تدوينة قالت فيها إنها تعتذر لحديثها في موضوع وفي هذا الوقت، حيث اشتكت من عدم وجود أحد الاحتياجات الخاصة للنظافة الشخصية "فوط صحية"، لتؤكد أنها ليست موجودة في غزة كلها، وتساءلت الفتاة عما يمكن أن تفعله في هذا الشأن.

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فما كان من سحر الجعارة إلا أن ردت عليها بشكل أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت "يعني نصكم نايم في خيمة في الشارع ولازمه بطانية تستره من البرد... تعرفي تتلهي يمكن إسرائيل تنجدك قبل ما تحتاجيها.. طب مش عايزة بودرة وروج وفاونديشن يا منيلة!"

تنمر سحر الجعارة على غزة يثير غضب النشطاء

رد سحر الجعارة على الفتاة الفلسطينية أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما ذكرته الفتاة بأنه كان بمثابة استنجاد أطلقته من نساء غزة بمصر والمنظمات الإغاثية لتوفير احتياجاتها الأساسية للنظافة، خوفا من انتشار أمراض، خاصة في ظل غياب الماء وأدوات النظافة.

علقت إسراء الحكيم فقالت: "سحر الجعارة... أنت أنثى... فكيف يكون هذا ردك على الفتاة الفلسطينية، والفلسطينيات اللاتي يعانين من وضع كارثي... رد يدل على عدم الإنسانية!"



وقالت سمر عاطف فأور: " سحر الجعارة مصرية لها باع طويل في الإعلام… وقبل ما تكون إعلامية هي امرأة! كيف لامرأة عاقله أن تعاتب سيدة غزاوية على طلبها الفوط الصحية؟ يمكن الموضوع غير لائق التفصيل فيه إنما هو كتير مهم لأنه واقع مفروض في ظل وضع صحي بمستوى العدم في غزة…لا بيوت ولا مياه! معقول وصلت بالناس لهذا المستوى؟ عيب"

سحر الجعارة تهاجم فتاة فلسطينية من غزة

وقال أيمن عثمان: "‏الصحفية المصرية سحر الجعارة تهاجم فتاة فلسطينية من غزة بسبب أنها طلبت توفير احتياجاتها الأساسية للنظافة... رغم أن سحر مفروض أنها امرأة وتعرف أهمية ذلك الأمر في ظل التلوث وعدم توافر المياه وعدم وجود بدائل... بتتريق وتهاجم البنت بأوضاعهم في غزة..."

وردت سما فاروق قائلة: "الموضوع مش هزار ولا مجال للسخرية"

النشطاء يهاجمون سحر الجعارة، فيتو



وقال أحمد سمير مصطفى: " بيقولوا الست بتحس بالست اللي زيها، لكن واضح أن سحر الجعارة ليها رأي تاني! الأمر ليس بسيطًا للاستهانة به"

وعلقت ملك طارق فقالت: "الفتاة الفلسطينية نشرت تغريدة تطلب فيها فوط صحية لأنها شئ مهم ونحن نعرف أهمية هذا لكن سحر الجعارة هاجمتها بقسوة لماذا. لأنها طلبت الستر... الفتاة اعتذرت عن الحديث في الموضوع وهذا من حيائها الشديد كل الاعتذار لك أختاه".

أهل غزة يعيشون كارثة إنسانية

أما سوسن فؤاد فقالت: "لا يليق بالسيدة سحر الجعارة أن تتحدث هكذا مع فتاة من غزة، وهي تعلم الكارثة الإنسانية التي يعيشها كل أهل غزة.. عيب من الأفضل تعتذر".

وقالت تماضر علي: "سحر الجعارة تتنمر على فتاة فلسطينية من غزة، الأمر لا يتحمل تهجم أو حتى سخرية، في هذه الأوقات ما ترينه بسيط قد يمثل مشكلة لدى شعب يعاني من كارثة إنسانية".

وعلقت سلوى واصل قائلة: "أطالب سحر جعارة بالاعتذار للفتاة الفلسطينية ولكل أهل غزة، فهذا ليس وقتا التنمر على آلام البشر، وخاصة أنهم أهلنا ونحن نشعر باحتياجاتهم جدًا".