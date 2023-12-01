استئناف قتل الأطفال، الأمم المتحدة تستنكر استمرار جرائم إسرائيل في غزة وصمت العالم

نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة –يونيسف-، اليوم الجمعة، بانتهاء الهدنة في قطاع غزة، معربة عن استنكارها بالذين قرروا "استئناف قتل الأطفال".

العدوان الإسرائيلي على غزة قد يؤدي لمذبحة

وأوضح الناطق باسم اليونيسف جيمس إدلر: "عدم التحرك يعطي الضوء الأخضر لقتل الأطفال" مضيفا: "من غير المسئول التفكير بأن هجمات جديدة على الشعب في غزة قد تؤدي إلى أي شيء آخر سوى مذبحة".

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إنه يأسف لاستئناف العمليات العسكرية في غزة بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس.

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وكتب جوتيريش على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية بدأت مرة أخرى في غزة. العودة إلى الأعمال القتالية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وفي الساعات الأولى من استئناف العدوان علي غزة شن طيران الاحتلال أكثر من 200 غارة جوية علي مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54 فلسطينيا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، منشورات تحذيرية جنوب قطاع غزة، حذرت فيها السكان من أن منطقة خانيونس منطقة قتال خطيرة، ودعتهم إلى التوجه إلى الملاجئ في رفح الفلسطينية.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن حركة حماس، لم توافق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة، وأن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وادعى مكتب نتنياهو في بيان أن حركة حماس لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال، نؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدًا تهديدًا لسكان إسرائيل".

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة قطرية ومصرية، صباح اليوم الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.