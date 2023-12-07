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اقتصاد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

اسعار الذهب اليوم،فيتو
اسعار الذهب اليوم،فيتو

 ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 7-12-2023 وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المصرية، بعد الزيادات المستمرة التي شهدتها على مدار الأيام الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3177 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2383 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1853 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22240 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

احتياطيات الذهب

وارتفعت احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية، بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طنًّا الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب. 

وأظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي. 

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ومنذ بداية العام، انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6%، بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب.  

ارتفاع أسعار الذهب، عيار 21 يتخطى 2770 جنيهًا (تحديث لحظي للمؤشر العالمي)

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

وأنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابيًّا بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب. 

 

وخلال شهر نوفمبر ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.6% ليربح 53 دولارًا للأونصة، وقد سجل خلاله أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولارًا للأونصة، وأدنى مستوى عند 1931 دولارًا للأونصة.

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انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

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