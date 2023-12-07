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رياضة

موعد مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية والقناة الناقلة

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

الكونفدرالية، يستعد فريق فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو لمواجهته الهامة أمام اتحاد العاصمة الجزائري الأحد القادم بالبطولة الكونفدرالية.

 

موعد مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة


ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة

وتذاع مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة

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وتصدر فريق فيوتشر ومعه اتحاد العاصمة قمة المجموعة الأولي ببطولة الكونفدرالية بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

أحمد امتياز يدير تحكيميًا مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة الجزائري


الكونفدرالية، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

 

ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة،  ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

الهلال الليبي وفيوتشر

وخطف فريق مودرن فيوتشر فوزا مثيرا من فريق الهلال الليبي، بهدفين مقابل هدف من مباراة الفريقين بملعب ستاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.


جاء هدف الهلال الليبي الأول في الدقيقة 3 عن طريق كرة عرضية يقابلها طه الشناوي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وجاء هدف التعادل لفيوتشر بعد تمريرة طولية ويقابلها مروان محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 69 طرد الحكم علي الفيل لاعب فيوتشر بعد الحصول على الانذار الثاني.

وأحرز كاجالي درامية هدف الفوز لفيوتشر في الدقيقة 93 من المباراة 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلي 6 نقاط ورصيد الهلال اللي بدون نقاط

موعد سفر فيوتشر إلى الجزائر


ومن المقرر أن  تطير بعثة مودرن فيوتشر الى الجزائر صباح الجمعة المقبلة، على أن يخوض الفريق تدريبه الأول هناك في مساء نفس اليوم.

 

فيوتشر

 

 

واستأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته عصر أمس الأربعاء تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

رئيس فيوتشر يزور مران الفريق


وحرص الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، على حضور مران الفريق، مساء أمس الأربعاء، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

وهنأ الدكتور وليد دعبس الجهاز الفني واللاعبين على الروح العالية التي ظهروا بها أمام الهلال الليبي يوم الأحد الماضي، وحصد ثلاث نقاط هامة في مشوار الفريق بدور المجموعات، وطالبهم بالظهور بنفس الروح أمام اتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل.

وجاء ذلك في حضور هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة وعلاء ميهوب مدير الكرة.

كما تعهد اللاعبون ببذل قصارى جهدهم أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مواجهة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

غيابات فيوتشر

يفتقد فريق مودرن فيوتشر لثلاثة لاعبين من قائمته خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بدور المجموعات البطولة الكونفدرالية.

ويفتقد فيوتشر الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف.

 

 

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية


ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 6  نقاط

فيوتشر      6  نقاط

الهلال الليبي  0

سوبر سبورت  0

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفيوتشر (1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)

نتائج مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

 

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

 

 

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