انطلاق مؤتمر الحوكمة ومكافحة الفساد للإداريين بكلية الطب جامعة المنصورة (صور)

شهدت جامعة المنصورة فعاليات مؤتمر "الحوكمة ومكافحة الفساد " للإداريين بكلية الطب جامعة المنصورة.



يأتي ذلك استمرارًا لنهج جامعة المنصورة في تطوير قدرات منتسبيها من أعضاء الكادر الإداري بما يتواكب مع التطور المهني والتكنولوجي.



حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب المؤتمر الثاني للإداريين بالمجال الطبي بالجامعة بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة.



Advertisements

وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعظيم - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أ.د أشرف شومة عميد طب المنصورة والدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور الشعراوى كمال - المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة وسعد عبد الوهاب الأمين المساعد للجامعة ومجدى فريد الأمين المساعد للجامعة، نظم المؤتمر وحدة تنمية الموارد البشرية بكلية طب المنصورة بإشراف الدكتور محمود التهامى مدير الوحدة.



وشدد الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة على أهمية مكافحة الفساد وكيف أن فساد الأفراد يمكن أن يؤثر على المؤسسة وسمعتها.



وأشار إلى دور التحول الرقمى فى الحد من الفساد وتبعاته.

وأضاف محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة عن الدور البارز للجهاز الإداري وأهمية التدريب لرفع كفائة العاملين وبخاصة فى المستشفيات والمراكز الطبية وضرورة مواكبة الإداريين لكل ما يستجد من قوانين وتشريعات.

وأشار الدكتور الشعراوى كمال أن الفساد يعمل على إعاقة التنمية وأشاد بدور إدارة الجامعة وكلية الطب فى تبني سياسات تحد من الفساد وبخاصة فى مجال التحول الرقمي وحجز التذاكر إلكترونيا.



كما أوضحت رشا رفعت مدير عام طب المنصوره دور الإدارة فى تحسين بيئة العمل وتجهيز المكاتب الادارية والجهد المبذول لرفع كفائة العاملين وتحسين الأداء.

بدأت فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر بمحاضرة الدكتورة سماح حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحدث فيها عن الحكومة وآلية مكافحة الفساد المالى، ثم محاضرة أمل عبد الرازق مدير عام الشئون القانونية بالجامعة عن الجوانب القانونية فى مكافحة الفساد الإدارى

وتحدثت نجوى مشالى مدير مكتب الشكاوى بالجامعة عن منظومة الرد على الشكاوى فى جامعة المنصورة.

وتحدث الدكتور تامر العشرى الأستاذ المساعد بكلية التجارة عن مفهوم الفساد وأسباب وأنواعه ودور الدولة والأفراد فى التصدى ومكافحة الفساد.

وعن رأى الدين أكد الشيخ سامح محمد السيد أن الدين الإسلامي حذر من الفساد وتبعاته وأن الفساد بجميع أنواعه وصوره وجوانبه من أعظم المحرمات وأبشع المنكرات التي نهى الله عنها.

و فى الختام ألقت الدكتورة محاسن عبيه الزميل بمستشفى الباطنة التخصصى ومشرف التحول الرقمي محاضرة أوضحت فيها دور التحول الرقمى فى تقليل العامل البشرى وألقت الضوء على تجربة مستشفى الباطنة التخصصي في التحول الرقمي وكذلك ما تم فى كلية الطب من تطبيق لنظام إدارة وحفظ المستندات.

وفي ختام الافتتاح تم تكريم السادة الإداريين الحاصلين على مؤهلات عليا ( دبلوم وماجستير ودكتوراه) فى العامين الماضيين تقديرا لتميزهم العلمي.