جامعة المنصورة: تفعيل نظام الحجز إلكترونيا بالعيادات الخارجية بالمستشفيات بداية 2024

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن تفعيل نظام الحجز إلكترونيا في العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية اعتبارا من بداية عام 2024، مع تعدد منظومات الدفع للمتابعة نظامين للدفع ( الدفع بالخزينة – فورى )

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة لمتابعة التشغيل التجريبي وتطور منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية عبر الانترنت بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، أ.د شريف كشك مدير شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، والسادة مديرى المستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور عمرو سمير مدير التحول الرقمى بالمستشفيات الجامعية.

Advertisements

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن تفعيل النظام الالكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الانترنت، يأتي في إطار التحول الرقمي للخدمات المقدمة بالقطاع الطبى للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030.

مؤكدًا أنه سيتم التحول الكامل لحجز العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية اعتبارا من بداية عام 2024، تفعيل نظام حجز المتابعة الكترونيًا بشكل عام على المستشفيات خلال الفترة القادمة مع تعدد منظومات الدفع للمتابعة نظامين للدفع ( الدفع بالخزينة – فورى )



وأشاد الدكتور محمد عبد العظيم بما تم منذ تشغيل منظومة الحجز الالكترونى بالمستشفيات والمراكز الطبية والتيسير على المريض وتقليل التزاحم فى المستشفيات، وكذلك النظرة الايجابية للمرضى عن نظام الحجز فى التيسير عليهم في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا وتوفير الخدمات الطبية بدون عناء أو مشقة فى حجز الكشف بالعيادات الخارجية.



من جانبه، أكد الدكتور أشرف شومة أن المنظومة أثبتت كفاءتها لتطوير تقديم الخدمات الطبية بالمنظومة الطبية بالجامعة، والتي تأتي في إطار جهود الجامعة والقطاع الطبي لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية للمواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات.



كما أشاد الدكتور الشعراوى كمال بما تم تحقيقه بكافة المستشفيات والجهود المبذولة لنجاح نظام الحجز الالكترونى وقدرة المنظومة الطبية للتحول الى الأنظمة الالكترونية كما أشار الى الاستعداد الكامل للمستشفيات لالغاء التذاكر الورقية والتحول لنظام الحجز الالكترونى بالكامل مع نهاية عام 2023



واستعرض الدكتور عمرو سمير نجاح نظام الحجز الالكترونى بالمستشفيات والمراكز الطبية حتى الأن خلال الشهر الرابع وارتفاع نسبة الحجز الالكترونى الى أكثر من 98 الف حجز وقد تم حل العديد من المشكلات المتعلقة بتشغيل وكفاءة نظام الحجز والتى تم مناقشتها خلال الفترة السابقة.