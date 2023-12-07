الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

بعثة تجارية من شركات التكنولوجيا لطرق أبواب أسواق الخليج خلال معرض 2024 LEAP

حسام مجاهد، فيتو
حسام مجاهد، فيتو

 تعتزم جمعية اتصال، تنظيم بعثة تجارية من شركات التكنولوجيا المصرية لطرق الأبواب لأسواق الخليج خاصة السوق السعودية وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر 2024 LEAP، الذي يعقد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4-7 مارس المقبل.

 

مخاطبة الشركات المصرية 

 وخاطبت "اتصال" الشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا والشركات الأعضاء بها للحرص على المشاركة في هذه البعثة لتنمية أعمالهم والبحث عن فرص تصديرية جديدة، حيث تأتي  هذه البعثة في إطار جهود تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والرقمي في مصر والمملكة العربية السعودية. 

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وستشهد البعثة تواجد عدد من الشركات  في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيتاح للشركات فرصة عرض أحدث ابتكاراتها وحلولها الرقمية المتطورة، إتاحة فرص لقاءات تشبيك للشركات المصرية من خلال منظمة سعودية متخصصة مع شركات سعودية، وكذلك الانضمام لبرنامج اتصال المتخصص لمساعدة الشركات علي جذب الاستثمارات وفرص التصدير.

 أكد المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال أن البعثة لها عدة أهداف طموحة تسعى اتصال إلى تحقيقها أبرزها: تعزيز التبادل التجاري والتعاون التقني بين مصر والمملكة العربية السعودية، عرض قدرات الشركات المصرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، استكشاف فرص الاستثمار والشراكة في السوق السعودية المتنامية خاصة وأن معرض LEAP يُعد واحدًا من أبرز المعارض والمؤتمرات التقنية في المنطقة، حيث يجمع بين أبرز الشركات والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

بناء شراكات جديدة 

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أضاف نحن متحمسون للغاية للمشاركة في هذه الفعالية  سيكون LEAP منصة  لتبادل الأفكار وبناء شراكات جديدة، ونتطلع إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية في سوق التكنولوجيا السعودي.

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