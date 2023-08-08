ورشة عمل لتعزيز دور الشركات المصرية بصناعة تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات

بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والتحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA عقدت جمعية اتصال ورشة عمل حول مستقبل صناعة أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية في ظل التطور المتلاحق من التقنيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي AI والتي تحدث فيها عدد من الخبراء الدوليين بحضور ومشاركة أكثر من 30 شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية، وشهد اللقاء حوارات تفاعلية بين الحضور من ممثلي الشركات والمتحدثين.

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التحالف العالمى لأشباه الموصلات

وجاء اللقاء استثمارا لانعقاد القمة الأولى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات (GSA) والتي عقدت في يناير الماضي وسط حضور دولي ومحلي بارزين حيث أعرب المهندس أحمد الشناوي، ممثل لجنة العلاقات العامة في التحالف العالمي لاشباه الموصلات GSA فرع مصر عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيرا أن ورشة العمل تناولت عدد من الجلسات الأولى عن التوجهات العالمية في صناعة أشباه الموصلات والتقدم الذي تشهده هذه الصناعة.

أما الجلسة الثانية تحدث فيها الخبراء عن آليات استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم دوائر أشباه الموصلات وأكد المشاركون من الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى صناعة أشباه الموصلات على أهمية اللقاء التعريفي الذي سلط الضوء على الوضع الراهن لهذه الصناعة ومستقبلها القريب وتنافسية السوق المصرية بما يمتلكه من كوادر وعقول بشرية مدربة، والتحديات الراهنة التى تواجه الصناعة وعلى رأسها نقص المهارات.

وثمن المشاركون على الدور الذي تبذله الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص في هذا الصدد خاصة وأن صناعة الإلكترونيات تشهد نموا متسارعًا فى مصر فى ضوء هذا الاهتمام بهدف تعزيز مكانة مصر فى هذه الصناعة .

وشدد المشاركون على الدور الذي تلعبه الشركات الوطنية في هذه الصناعة بحيث تتحول مصر لمقصد جاذب للاستثمارات العالمية فيه ومصدر جديد للعملة الأجنبية للبلاد في ظل المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر وتؤهلها للتوسع فى هذه الصناعة الواعدة وتقديم الخدمات لمختلف الأسواق خاصة وأن هذه الصناعة تعتمد على الإبداع والابتكار.

واستعرض المشاركون عدد من قصص النجاح المصرية في هذا الصدد لشركات مصرية نجحت ف يتقديم قيمة مضافة لمنتجاتها في الأسواق العالمية حيث يعمل في مصر أكثر من 6000 مهندس متخصص فى هذا المجال شديد التخصص مما يعكس جاذبية السوق المصرية كبيئة محفزة للأعمال والإبداع والتطوير فى مجالات تصنيع وتصميم الإلكترونيات.