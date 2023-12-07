البابا تواضروس يدعو المصريين للنزول المبكر للتصويت في انتخابات الرئاسة

دعا قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى ضرورة النزول المبكر للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إن المصريين في الخارج ظهروا بصورة طيبة خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية التي استمرت لمدة ٣ أيام.

وأضاف: "وهنا أيضًا (في مصر) من المهم أن نشارك ونعبر عن هذا الحق الدستوري، ويكون لنا صوت، فالمشاركة فيها تعبير عن أنك تمارس حقك، وهذا أيضًا يعلم أولادنا عندما يرون آباءهم وعائلاتهم يشاركون في الانتخابات، يتربى داخلهم معنى وقيمة المشاركة".

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ونوه إلى أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لثلاثة أيام، بدءًا من يوم الأحد المقبل، داعيًا جميع المصريين إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات من أول ساعة في اليوم الأول لنعطي فرصة للآخرين للتصويت.



أديرة الخطاطبة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس أديرة القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والمشرف على دير القديس القوي الأنبا موسى بطريق العلمين.

ناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا ساويرس بعض الموضوعات المتعلقة بخدمته عمله الرعوي.

كنائس بني سويف

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بنى سويف، ومجمع الآباء الكهنة وأسرهم، ومجمع مكرسات الإيبارشية، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتحدث نيافة الأنبا غبريال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا تواضروس على استجابته السريعة لطلبهم لقاء قداسته وعلى اهتمامه بمتابعة أحوال الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

ومن جهته رحب بهم قداسة البابا تواضروس الثاني وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها لقداسته واستمع للمقترحات التي قدموها وناقشها معهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.