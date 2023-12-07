أعلنت وزارة التعليم العالي قائمة سوداء للكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطالب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية المضبوطة

ويأتي ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

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ضبط 411 كيانًا وهميًا خالل الفترة الماضية

وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه سوف يتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وكافة أجهزة الدولة المعنية.

تحديث القائمة السوداء للكيانات الوهمية وفقًا لنتائج أعمال لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع الهيئات الرقابية والأجهزة المعنية بالدولة

ووجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية وكافة أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطالب وأولياء الأمور.

وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي قد تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.

وأفاد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خالل الفترة القادمة، بناءً على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وكافة أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.



وأضاف د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، نشرت قائمة بكافة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية بكافة وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر، وفق القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة، وصدور القرارت الوزارية بشأن بدء الدراسة بهذه المؤسسات، لافتا إلى أن ذلك ساهم في تنمية وعي أولياء الأمور والطالب بالمؤسسات المُصرح لها بتقديم خدمات التعليم العالي في مصر.



وأضاف المُتحدث الرسمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي للوزارة مُستمرة في رصد النشر الإعلامي والدعائي للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة للتعليم العالي بشكل غير قانوني وتزعم منح شهادات أكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، وذلك إحالتها إلى لجنة الضبطية القضائية.



ونشرت الوزارة القائمة السوداء للكيانات الوهمية عبر موقع وزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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