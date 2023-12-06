الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

حث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجاري.

وزير التعليم العالي يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة

وكان المجلس الأعلى للجامعات اهاب في اجتماعه الدوري في شهر نوفمبر الماضي، بالمجتمع الأكاديمي  بالمشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ونظمت الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية حملات وندوات توعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة كاستحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.
انتخابات المصريين بالداخل.

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من ناحية أخرى، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات المصريين داخل جمهورية مصر العربية، بعد إعلان الهيئة انتهاء عملية التصويت والفرز لانتخابات المصريين بالخارج. 

موعد تصويت المصريين بالداخل

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية  2024 في الداخل، أيام ( 10، 11، 12 ) ديسمبر الجاري، حيث يتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.  

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