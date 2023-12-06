شريف مدكور يوجه نصائح هامة لمرضى السرطان

حرص الإعلامي شريف مدكور، علي توجيه نصائح متعددة للمصابين بمرض السرطان، وذلك من خلال حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”

في هذا السياق، كتب شريف: “افصل عن أي حاجة تشد أعصابك وخصوصًا الناس اللي بتاخد جرعات كيماوي اتفرجوا على أفلام كوميدي وأفلام كارتون واسمعوا موسيقى فيها فرفشة أنا بعمل كده”.

من ناحية آخري، كان كان وجه الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة شكر لكل الأشخاص المتنمرين عليه خلال مسيرته الإعلامية.

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وكتب شريف مدكور قائلا: "بحمد ربنا إن مشاعري جافة وقلبي زي الحديد نعمة من ربنا، وده في الغالب بسبب التنمر وقلة الأدب اللي حصلتلي في حياتي شكرا لكل من شتمنى واتريق عليا أنت قوتني".



شريف مدكور

وكان الإعلامي شريف مدكور قد تحدث في وقت سابق عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن كواليس تجربته مع مرض السرطان.

ونشر شريف مدكور الفيديو لمتابعيه وقال فيه: "تجربة العلاج الكيماوي صعبة، وبعده بتبقى محتاج تغذية كويسة، وشرب مية كتير، وكل واحد وحظه.. فيه ناس بتعدي منه وفيه ناس بيسيب تأثير معاها زيي كده، يعني أنا بقالي 4 سنين حاسس إن رجليا منملة طول الوقت، وشكلها مش هتخف، بس أنا خلاص اتعودت".