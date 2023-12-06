رئيس جامعة بني سويف: مهمتنا بناء الوعي وتبصير الشباب وتحصين عقولهم

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية ال57 والتي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بقيادة اللواء أركان حرب وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري والمستشار العسكري بالمحافظة ومدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعلماء الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وسط حضور لافت من الطلاب وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

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وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة باللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري مؤكدًا على أهمية الندوة التثقفية التي تستهدف بناء وتشكيل الوعي وتصحيح المعرفة بالوقوف على مخاطر مهددات الأمن القومي، وتعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لجميع منسوبي الجامعة، مقدمًا تحية تقدير واحترام لقواتنا المسلحة ممثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري وما تملكه من تاريخ عريق ومشرف من بطولات سطرتها للحفاظ على أرض الوطن ومقدراته وما تقوم به من حماية الجبهة الداخلية للبلاد من خلال تأكيد الاستعداد الدائم لمجابهة الأزمات.

وأشاد رئيس الجامعة بالتوجيه المستمر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستثمار في البشر لاسيما الشباب وبناء قدراتهم الإبداعية نظرًا لما يملكونه من طاقات وقدرات عالية تحقق الرخاء والتقدم لمصرنا الغالية، فضلًا عن تحفيزه المستمر على الابتكار ونشر الثقافة ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مهمة الجامعة لا تقتصر فقط على تقديم العلم بل أن للجامعة دور مهم في بناء الوعي وتبصير الشباب في مختلف القضايا، وتحصين عقولهم ضد الفكر المتطرف وذلك من خلال التثقيف المستمر وصقل القدرات واكتشاف المواهب وتشجيع الابتكار وتنمية قيم الإخلاص والولاء للوطن الأمر الذي يحقق هدف المعرفة والابتكار والبحث العلمي والذي يعد أحد أهم أهداف خطة مصر 2030.

من جانبه، نقل اللواء أركان حرب وليد الحماقي، خالص تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي واللواء أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجميع الحضور، معربًا عن سعادته لتواجده وسط كوكبة من شباب مصر الذى يدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين، مؤكدًا أنه بفضل إخلاص وجهود وإبداع الشباب تتحقق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة نحو بناء الجمهورية الجديدة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الدولة المصرية باتت أكثر استقرارا وثباتا بعد أن خاضت غمار التحدي وجابهت الأزمات وواجهت المشكلات، مؤكدا أنه لا مساس بأرض مصر فقد تعهد رجال القوات المسلحة والشرطة القضاء على الإرهاب الأسود، مُقدمًا تحية تقدير واعتزاز إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن موجهًا إلى أن الهدف من عقد مثل هذه الندوات التثقيفية هو تنمية وعي الشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوضيح الرؤية حتى يعرف كل مواطن ما تقوم به الدولة من مشروعات لخدمة المجتمع.

وقدمت الدكتورة غادة عامر عميد كلية هندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وزميلة كلية الدفاع الوطني في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا محاضرة حول الذكاء الاصطناعي وأثره على الأمن القومي بعنوان " دور التكنولوجيا في الحروب اللامتماثلة "

كما تضمنت فعاليات الندوة التثقيفية الوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن، وتقديم فريق الموسيقى والكورال بالجامعة عدد من الأغاني الوطنية والإنشاد الديني، وعرض مسرحية عن قيمة الوطن، وفقرة شعرية متميزة، وفي نهاية الفعاليات تم تكريم أسر الشهداء من أبناء المحافظة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن كما تم تكريم عدد من ذوي الهمم بالجامعة ثم تبادل الدروع.