رئاسة مؤتمر المناخ 28 تؤكد أهمية الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية

أكدت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 أن هناك حاجة ملحة لوضع العالم على المسارات المناسبة لتحقيق التخفيضات العميقة والسريعة والمستدامة في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، كما يعكسها العلم، ويجب أن تكون التحولات عادلة ومنصفة وسريعة التتبع، من خلال إزالة الكربون من الصناعة باستخدام جميع التقنيات المتاحة، وإزالة الكربون من وسائل النقل، ووقف إزالة الغابات.



وتابعت رئاسة مؤتمر المناخ COP 28 أنه للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، هناك حاجة إلى أن تكون الجولة الثانية من المساهمات المحددة وطنيًا أكثر طموحًا، على مستوى الاقتصاد، وتغطي جميع غازات الدفيئة والقطاعات، بما يتماشى مع اتفاق باريس ورهنًا بالظروف الوطنية، وتعزيز التمويل والدع، في سياق التحولات العادلة.



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الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد

وأضافت رئاسة المؤتمر أن الوصول إلى ذروة انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في أقرب وقت ممكن، وتسريع العمل نحو تحقيق صافي الصفر بحلول منتصف القرن أو قبل ذلك، بما يتماشى مع الظروف والقدرات الوطنية وأولويات التنمية، أمر ضروري للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.



وأكدت أنه من شأن التحولات العادلة في مجال الطاقة، مع التركيز على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030 مع توفير وسائل التنفيذ الكافية، أن تساهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق هدف درجة الحرارة المنصوص عليه في اتفاق باريس.

ولفتت إلى أن التحولات العادلة توفر فرصًا لخلق فرص العمل وإنشاء المشاريع والنمو، ويلزم ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات غاز الميثان والغاز غير ثاني أكسيد الكربون، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة، وخاصة الفحم، فضلًا عن إعانات دعم الوقود الأحفوري غير الفعالة، مع أخذ البلدان المتقدمة زمام المبادرة، مضيفة أن الحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية ومصارف الكربون واستعادتها، ولا سيما الغابات والمحيطات، يلعب دورا حاسما في الحد من ارتفاع درجات الحرارة.



وأكدت رئاسة COP 28 أن حجم وسرعة التحولات اللازمة لم يسبق لهما مثيل، وينبغي أن يعززا الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، لا أن يعرقلاها، وأن يتعاملا مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمل على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وهي تتطلب وسائل مناسبة للتنفيذ والدعم، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للبلدان النامية للاستفادة الكاملة من التحول.



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