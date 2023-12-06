الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في الشوط الأول

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره أستون فيلا بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب فيلا بارك، في الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وكان الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، في الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

Advertisements

ويسعى مانشستر سيتي إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 3 جولات، بعدما تعادل مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا 

وضم تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون - كايل ووكر - روبن دياز - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول - جون ستونز - لويس - فيل فودين - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، أورتيجا، كارسون، فيليبس، أكي، كوفاسيتش، جوميز، نونيز، بوب.

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي 

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - كونسا - كارلوس - باو - لوكاس دين - مكجين - كامارا - لويز - يوري تيليمانس - بايلي - أولي واتكينز.

قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وضمت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023 الذي يقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الحالي، كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان اكي - اكانجي - جفارديول - جوميز.

خط الوسط: كالفين فيليبس - كوفاشيتش - رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيز - ريكو لويس.

خط الهجوم: فيل فودين - أوسكار بوب - ألفاريز - جيرمي دوكو - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

 

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الانجليزي مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا هالاند

مواد متعلقة

ليفربول يتقدم على شيفيلد يونايتد بهدف فان دايك في الشوط الأول

شاهد مباراة أستون فيلا والسيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

شاهد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

فان دايك يسجل الهدف الأول لليفربول أمام شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام شيفيلد يونايتد بعد مرور 30 دقيقة

التعادل السلبي يسيطر على مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بعد مرور 15 دقيقة

مشاهدة لقاء المان سيتي وأستون فيلا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بعد 66 دقيقة في الدوري الإنجليزي

رئيس حملة السيسي: الريس "ناجح ناجح" دعاية سلبية لا نحبها (فيديو)

كتائب القسام تبث لقطات لاستهداف الآليات العسكرية لجيش الاحتلال (فيديو)

ليفربول يفوز على شيفيلد بثنائية ويواصل ملاحقة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي

سر زيارة الـ 24 ساعة، رسائل بوتين من الإمارات والسعودية إلى أمريكا

مجلس الحرب الإسرائيلي يصدق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة

أخبار مصر.. وزير الدفاع يتفقد أجنحة معرض إيديكس 2023، التموين: التعاقد على 75 ألف طن سكر خام برازيلي لتلبية احتياجات السوق، وحالة الطقس غدا

البيت الأبيض يهدد بمواجهة روسيا حال انتصار موسكو في حربها على أوكرانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالمال والسلطة والحظ السعيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟

المزيد
الجريدة الرسمية