منها تشجيع تعاطي المخدرات، الأمير هاري يواجه اتهامات خطيرة

يواجه الأمير هاري اتهامات بـ "التفاخر" و"تشجيع" تعاطي المخدرات غير المشروعة في مذكراته الأولى "سبير" وفقًا لملف جديد للمحكمة.

وأصاب دوق ساسكس العالم بصدمة عندما اعترف بتعاطي الكوكايين والماريجوانا والفطر المخدر في الكتاب.

ملفات الهجرة الأمريكية

وقد تساءل العديد من النقاد عن كيفية السماح له بدخول أمريكا، ورفع مركز أبحاث محافظ في واشنطن العاصمة دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي في محاولة لإجبار المسؤولين على الكشف عن ملفات الهجرة الأمريكية الخاصة بهاري.

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ولذا رفعت مؤسسة التراث دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي بعد رفض طلب قانون حرية المعلومات بدعوى أن ذلك يمثل "المصلحة العامة".

من جانبها، رفضت إدارة بايدن ذلك، بحجة أن المتقدمين للحصول على التأشيرة لهم الحق في الخصوصية.

اعتراف كتابي

وقالت مؤسسة التراث، في وثائق المحكمة الجديدة المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، والتي حصلت عليها مجلة نيوزويك: "القضية تأتي في المقام الأول لأن صاحب السمو الملكي قدم طوعًا اعترافًا كتابيًا بعدد من انتهاكات المواد الخاضعة للرقابة.

ويرى البعض أن صاحب السمو الملكي قد اقترب من نقطة التباهي وتشجيع الاستخدام غير القانوني للمخدرات.

وأكدت المؤسسة: "لقد فعل دوق ساسكس ذلك على الرغم من حقيقة أنه من المعروف على نطاق واسع أن مثل هذا يمكن أن يكون له عواقب سلبية على الهجرة بالنسبة لغير المواطنين. لكن هذا ليس كل شيء.. هذه القضية مفصلة بشكل أكبر حيث أن صاحب السمو الملكي - مرة أخرى لتحقيق ربح هائل - قام بتفصيل قراراته المتعلقة بالهجرة كتابيًا وعبر فيديو نتفليكس.. أضف إلى ذلك حقيقة أن جميع جوانب قضية صاحب السمو الملكي السفر يتم تغطيتها على نطاق واسع في الصحافة".

"سخرية عامة"

وأشارت مؤسسة التراث في الدعوى إلى أن محاولات هاري للمطالبة بالخصوصية أدت إلى "سخرية عامة".. وتابعت الوثائق "يجب على دوق ساسكس أن يتعامل مع الخير والشر.. بعد أن باع جميع أنواع الأمور الخاصة من أجل الربح، بما في ذلك تفاصيل محددة عن إقامته في الولايات المتحدة وكل تفاصيل سنوات تعاطيه غير المشروع للمخدرات".

وتعليقا على المذكرات الأولية التي قدمها مركز الأبحاث بضرورة الإفراج عن طلب هاري للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، قال المحامون نيابة عن وزارة الأمن الداخلي إن مؤسسة التراث: "لم تثبت سوء سلوك حكومي محتمل أو أي مصلحة عامة أخرى من شأنها أن تتغلب على مصلحة الأمير هاري في الخصوصية في هذه السجلات".

مذكرات مثيرة للجدل

وخلال مذكراته المثيرة للجدل، تحدث هاري عن تعاطيه للكوكايين في الماضي واعترف بأنه "لم يفعل شيئًا بالنسبة لي".

وأوضح: "الماريجوانا مختلفة، وقد ساعدتني بالفعل".

وتؤكد الدعوى القضائية التي رفعتها مؤسسة التراث أن القانون الأمريكي "يمنع بشكل عام دخول مثل هذا الشخص" إلى البلاد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.