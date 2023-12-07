الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًا عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية: 

أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه، طن زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه، طن زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه.

Advertisements

 

سعر زيت الذرة في الأسواق

وسجل طن زيت ذرة مكرر سعر 58 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، طن زيت أولين مكرر بسعر 54 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق، أعلنت عدد من شركات إنتاج الزيت في مصر، رفع أسعار الزيت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الماضي، بزيادة تراوحت من 13 جنيهًا وحتى 40 جنيهًا.

أسعار زيت الممتاز  

وعن أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الممتاز وزن 0.700 لتر بسعر 48 جنيهًا.

زيت الممتاز وزن لتر بسعر 65 جنيهًا.

أسعار زيت الذرة كريستال 

وعن أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الذرة كريستال وزن 0.75 لتر بسعر 80 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 85 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 165 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 225 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 3.5 لتر بسعر 355 جنيهًا.

أسعار زيت عباد الشمس كريستال 

وعن أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت عباد الشمس كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 73 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 140 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 190 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 5 لترات بسعر 425 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 10 لترات بسعر 845 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت سعر زيت الصويا المكرر سعر زيت الذرة زيت عباد الشمس

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حملة السيسي تزف بشرى للمصريين، قصة طرح سكر فكة بـ 3 جنيهات، حكاية المادة 99 التي أرعبت إسرائيل، تشفير محادثات فيسبوك

سيف الله مختار، ساذج السينما الذي تسبب في أزمة لـ أحمد رمزي، وكلمة واحدة كانت وراء شهرته

بعد سقوط الكبار، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

أقوى أداة لوقف حرب غزة، ما هي المادة 99 التي أرعبت إسرائيل؟ وحالات استخدمت فيها

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

جعلت تاريخ النادي على المحك، تايلور سويفت تهدد مصير فريق فرنسي عريق، وهذا ما فعلته

منها تشجيع تعاطي المخدرات، الأمير هاري يواجه اتهامات خطيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

منها تشجيع تعاطي المخدرات، الأمير هاري يواجه اتهامات خطيرة

حقيقة أم أساطير، قصة أقدم قبر عرفته البشرية في مصر

معاصرة وهذا مصير نادي التعري، إصدار النسخة الجديدة للعبة GTA 6 (فيديو)

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

المتر يصل إلى 186 ألف جنيه، مزاد علني لمحال تجارية بـ 4 أحياء بالعبور الجديدة

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية