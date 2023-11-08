ميتا تكشف تعاونها في تحالف تكنولوجي لحماية الأطفال عبر الإنترنت

كشفت شركة ميتا عن تعاونها مع شركائها في تحالف التكنولوجيا Tech Coalition لإنشاء برنامج Lantern وهو برنامج عالمي جديد يتم إطلاقه اليوم، يمكّن شركات التكنولوجيا الأعضاء في التحالف من مشاركة التحذيرات مع بعضها البعض حول الحسابات والسلوكيات التي تنتهك سياسات سلامة الأطفال الخاصة بها.

حماية الأطفال عبر الإنترنت

تعد حماية الأطفال على الإنترنت إحدى أهم التحديات التي تواجه صناعة التكنولوجيا اليوم. لكن المعتدي لا يُقصِر أنشطته على منصة واحدة فقط، لذلك تحتاج صناعة التكنولوجيا إلى التعاون معًا لحماية الأطفال ووقف المعتدين.

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يسمح Lantern لشركات التكنولوجيا الأعضاء مثل ميتا بمشاركة مجموعة متنوعة من التحذيرات بأمان حول الحسابات والسلوكيات التي تنتهك سياسات سلامة الأطفال الخاصة بها.

ويمكن لشركات التكنولوجيا الأعضاء في التحالف بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لإجراء تحقيقات على منصاتها الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت ميتا عضوًا مؤسسًا لمبادرة Lantern، وزودت Tech Coalition بالبنية التحتية التقنية اللازمة، وشجعت شركائنا في الصناعة على استخدامها. تدير ميتا التكنولوجيا وتشرف عليها بالتعاون مع Tech Coalition، مما يضمن سهولة استخدامها وتزويد الشركات الأعضاء بالمعلومات التي تحتاجها لتعقب المعتدين المحتملين على منصاتها الخاصة.

وقالت أنتيجون ديفيس، الرئيس العالمي للسلامة، ميتا لا يُقصِر المعتدون محاولاتهم لإيذاء الأطفال على المنصات الفردية، وتحتاج صناعة التكنولوجيا إلى التعاون لوقف المعتدين وحماية الأطفال على العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمونها.

وأضافت: أمضينا أكثر من عقد من الزمن في الكفاح من أجل الحفاظ على أمان الصغار عبر الإنترنت، حيث نتشارك مع Tech Coalition وأقراننا في برنامج Lantern في هذا العمل الهام

وشاركت MEGA الروابط الإلكترونية (URL) التي أزالتها مسبقًا لانتهاكها سياسات سلامة الأطفال مع Lantern حيث استخدم فريق سلامة الأطفال المتخصص في ميتا هذه المعلومات لإجراء تحقيق أوسع في السلوكيات المخالفة المحتملة لهذه الروابط على المنصات وأزال الفريق أكثر من 10,000 حساب شخصي وصفحة على فيسبوك وإنستجرام في سياق التحقيق.

الإبلاغ عن الحسابات الشخصية

ووفقًا للالتزامات القانونية تم الإبلاغ عن الحسابات الشخصية، والصفحات، والحسابات المخالفة إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بالإضافة إلى ذلك مشاركة تفاصيل تحقيق مع Lantern، مما مكّن الشركات الأعضاء من استخدام هذه التحذيرات لإجراء تحقيقاتها الخاصة.