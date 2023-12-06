كتائب القسام تبث لقطات لاستهداف الآليات العسكرية لجيش الاحتلال (فيديو)

طوفان الأقصى، بثت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، مشاهد جديدة ترصد مواجهات ومعارض ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في حي الشجاعية.

استهداف الاَليات العسكرية لجيش الاحتلال

وأظهرت اللقطات المصورة اشتعال النيران في إحدى آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف عدد آخر.

استهداف دبابتين لجيش الاحتلال

وأعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- مساء اليوم الأربعاء، استهداف دبابتين للاحتلال بقذائف "الياسين 105" في محور شرق خان يونس.



كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود للاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خان يونس أصابتهم بشكل مباشر.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت موقع كيسوفيم في غلاف غزة بصواريخ قصيرة المدى.

#الجزيرة تحصل على مشاهد جديدة لكتائب القسام التي قالت إنها لمواجهات ومعارك ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل في حي الشجاعية#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/4piLigar3f — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

استمرار الهجوم البري على غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجوم البري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولة تدمير أنفاق حماس في القطاع من خلال استخدام مياه البحر.

وأفادت وسائل إعلام، بأن عشرات الدبابات والمدرعات ومعها حفارات جرافات عسكرية، مدعومة بغطاء جوي المسيرات والطيران الحربي، طوقت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

محاصرة مدينة خان يونس

وقالت قناة الشرق: إن المدرعات والآليات الإسرائيلية حاصرت المدينة من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية، فيما بقيت الجهة الجنوبية من المدينة مع رفح مفتوحة.

وبحسب مراسل القناة، أصبح طريق "السطر" الغربي مغلقا بعد قصفه من الطيران الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع بات مغلقًا بين دير البلح وخان يونس.

وتتركز الدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة بمنطقة سوق الشجاعية الشعبي، وتقطع طريق صلاح الدين بين الزيتون والشجاعية.