الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

العثور على جثة مُسن بقرية كوم الرمل ببنى سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

شهدت محافظة بنى سويف، العثور على جثة رجل مسن بقرية كوم الرمل بمركز إهناسيا، وبه طلق ناري بالكتف اليمني وضرب على الرأس بالشومه، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل مسن بقرية كوم الرمل بمركز ومدينة اهناسيا، وبه طلق ناري بالكتف اليمني وضرب على الرأس بالشومه، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتوجهت قوات مباحث مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، برئاسة المقدم أحمد بهجت، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، والبدء في إجراء التحريات الأولية اللازمة حيال الواقعة، والكشف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

واستقبلت مستشفى إهناسيا التخصصي ببنى سويف، جثة رجل يدعى " محمود إ" 67 سنة، وبه طلق ناري بالكتف اليمني وضرب على الرأس بالشومة، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها  إلى ذويها.

وأفاد بعض أهالى قرية كوم الرمل بمركز ومدينة اهناسيا، بأنه فى صباح اليوم الأحد، قام 3  أفراد ملثمين، كانوا يستقلون دراجة بخارية،  بإطلاق النار على المواطن " محمود ا" بعدد 3 طلقات نارية،  أثناء ذهابة إلى الحقل بالمواشى،  وحضرت الشرطة والطب الشرعى لرفع البصمات وجاري الآن البحث والتحرى من قبل الشرطة.

وأشاروا إلى أن المجنى عليه كان عليه ثأر منذ 40  سنة، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات وخرج بعد انقضاء 7 سنوات بحسن السير والسلوك، فضلا عن وجود بعض الخلافات الشخصية مع آخرين.

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