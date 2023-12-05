التحفظ على 4 أطنان مواد غذائية في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن التحفظ على 4 أطنان من المواد الغذائية واللحوم غير صالحة ودقيق مدعم، خلال حملة مكبرة نفذتها لجنة حماية المستهلك، بإشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف جهود المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية بقرى ومراكز المحافظة، وتكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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وفي هذا الشأن أشرف "اليوم" اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة نفذتها لجنة حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط والتحفظ على إجمالي 500 كجم زيت طعام وكميات من الجبن والصلصة منتهية الصلاحية، و500 كجم من اللحوم المجمدة ومنتجاتها مجهولة المصدر، فضلًا عن تحرير محضر لأحد المخابز السياحية لاستخدام دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية.

كما تم ضبط والتحفظ على 2 طن دقيق مدعم، والتحفظ على طن من مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشارك في الحملة كل من: أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، الدكتور سامي الدهشوري مديرية الطب البيطري، ومسئولي جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، التموين وشئون المناطق بالوحدة المحلية، وأعضاء اللجنة.