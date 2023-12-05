الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

الدوري الإنجليزي، يلتقى ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح مع شيفيلد يونايتد، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد

ويستعد ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد غدا الأربعاء، بملعب الأخير في الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة 9:30 مساء.

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الإنجليزي



وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. 9:30 مساء

لوتون تاون ضد أرسنال.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. 10:15 مساء

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

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فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15

1- آرسنال 33 نقطة

2- ليفربول 31 نقطة

3- مانشستر سيتي 30 نقطة

4- أستون فيلا 29 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

7- مانشستر يونايتد 24 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 21 نقطة

10- تشيلسي 19 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- كريستال بالاس 16 نقطة

13- وولفرهامبتون 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 13 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- إيفرتون 7 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط