الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

قاطرات هيئة قناة السويس تصاحب السفينة ONE ORPHEUS خلال مغادرتها للقناة (صور)

السفينة خلال عبورها
السفينة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

صاحبت عدد من قاطرات هيئة قناة السويس، السفينة ONE ORPHEUS خلال عبورها من المجرى الملاحي لقناة السويس، عقب الانتهاء من أعمال إصلاح العطل الذى أصابها وتسبب في توقفها خلال رحلتها.
 

هيئة قناة السويس تدفع بأربع قاطرات لسحب سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد تعطلها

أسامة ربيع: السفينة ONE ORPHEUS تستأنف عبورها للقناة بعد إصلاح العطل

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.  

السفينة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو


عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة 

وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة  الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.  

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السفينة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

السفينة تستأنف عبورها 

وأضاف الفريق ربيع بأن السفينة  ONE ORPHEUS تستأنف حاليا عبورها للقناة بصورة طبيعية  بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما استأنفت ال٦ سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة.  

 

جاهزية قناة السويس للتعامل مع الطوارئ 

وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.  
 

السفينة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

 

وكانت قد دفعت قناة السويس بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات   ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا. 

تحرك سريع 

وتلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، حيث تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ ٤ قاطرات.  

السفينة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

معلومات عن السفينة 

يبلغ طول السفينة  336 مترا، وعرضها  46 مترا وحمولتها  101 ألف طن، ويجري العمل حاليا علي توصيل  أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التاكد من سلامة بدن السفينة. 
ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمن حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.
 

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