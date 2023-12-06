الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

شاهد مباراة الريدز وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

شاهد مباراة الريدز
شاهد مباراة الريدز وشيفيلد يونايتد بث مباشر، فيتو

يخوض فريق ليفربول، مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على نظيره شيفيلد يونايتد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "برامول لين" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد برامول لين معقل فريق شيفيلد.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد 

وتنقل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

 

شاهد مباراة الريدز وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

وتنقل لكم “فيتو” خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة الريدز وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث يمكنكم متابعة المباراة من هنا:

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بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر موقع فيتو كما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد 

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد حيث جاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: جوميز- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

في خط الوسط: إندو- سوبوسلاي- ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح- جاكبو- دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر بينما يمتلك شيفيلد يونايتد 5 نقاط، في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

 

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15


1- آرسنال 33 نقطة 
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام يونايتد 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- كريستال بالاس 16 نقطة
13- وولفرهامبتون 15 نقطة
14- فولهام 15 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- بورنموث 13 نقطة
17- لوتون تاون 9 نقاط
18- إيفرتون  7 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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